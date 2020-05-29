Özge Özpirinçci projedeki gelirinin tamamını bağışladı

29 Mayıs 2020 Cuma, 14:13

Uzmanlara göre eğer önlem alınmazsa 2030 yılında Türkiye’de de birçok kentin su kıtlığı yaşayabileceği ifade ediliyor. GRUNDFOS ve İSKİ alınan önlemleri desteklemek ve çocuklara suyun bilinçli kullanımını anlatmak üzere güçlerini bir eğitim çalışmasında birleştirdi.

Her bir su damlasının önemini vurgulamak amacıyla hazırlanan eğitici animasyon film ile geleceğin koruyucusu olan çocuklara su tasarrufu bilincinin aşılanması hedefleniyor.

Çocuklara suyun hayatımız için önemini hatırlatan animasyonu, çevre ve iklim değişimi konularına olan hassasiyeti ve çalışmaları ile tanınan başarılı oyuncu Özge Özpirinçci seslendirdi.

Özpirinçci, bu projedeki gelirinin tamamını ünlü sanatçı Haluk Levent’in yönettiği ve son yıllarda yaptığı çalışmalar ile yardımlaşma başta olmak üzere doğaya, hayvana ve insanlara değer katan sürdürülebilir projeler üreten iş birliği hareketi Ahbap Derneği´ne bağışladı.

Çocukların ilgisini çekecek keyifli animasyon filmde, suyun doğru kullanımına ilişkin önemli bilgiler verilirken, anne – babaların da su tüketim alışkanlıklarını gözden geçirmesi hatırlatılıyor.

Yeryüzünün en önemli kaynağı olan su; artan dünya nüfusu, bilinçsiz tüketim, tarımda yanlış sulama yöntemleri ve iklim değişiminin etkileri sebebiyle tehdit altında.

Dünyadaki su kaynaklarının yalnızca yüzde 2.5’i tatlı su ve günümüzde halen 2 milyara yakın kişi sürekli temiz suya erişim imkanına sahip değil.

Dünyada her gün 1.000 çocuk sağlıklı suya erişemediği için hayatını kaybediyor. Kaynak: The United Nations World Water Development Report 2017.

Yakın gelecekte tüm dünyayı etkilemesi beklenen “su krizinde”, ülkemizde de bazı kentler risk altında gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları´ndan “Temiz Suya Erişim” ve “İklim Değişiminin Önlenmesi” maddelerinin global destekleyicisi olan dünyanın lider su çözümleri firması GRUNDFOS, Türkiye´nin lider su ve kanalizasyon idaresi olan İSKİ ile güçlerini birleştirdi.

Geleceğimiz olan çocukların suyun önemi ve israf edilmeden tüketimi konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen çalışma ile başlayan işbirliği kapsamında önümüzdeki dönemde yeni sosyal projelerin de yapılması hedefleniyor.

GELECEK NESİLLERDE SU BİLİNCİ OLUŞTURMAK HAYATİ ÖNEMDE

Türkiye’nin önümüzdeki yıllarda karşılaşabileceği su krizine karşı hazırlanan eylem planlarını desteklemek üzere, suyun tasarruflu kullanılması, su kaynaklarının korunması ve suyun tasarrufunu sağlayan çözümlerin tercih edilmesi gerekiyor. Toplumsal önlemlerin yanı sıra gündelik hayatta alınabilecek ufak önlemler ve alışkanlıkların değiştirilmesi sayesinde tonlarca suyu tasarruf etmek mümkün.