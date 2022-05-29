Parkta yoga yapan yurttaşlar CİMER'e şikayet edildi

29 Mayıs 2022 Pazar, 16:55

Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapmak 'suç' oldu. Parkta yoga yapan yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Parkın, valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yurttaşları engellendiği açıklandı.



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