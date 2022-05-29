Parkta yoga yapan yurttaşlar CİMER'e şikayet edildi
Eskişehir'deki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapan kadınlar, CİMER'e şikayet edildi. Yaşananları sosyal medya hesabından duyuran Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Başkanı Kazım Kurt, "Güvenlik görevlisi yoga yapanları engellemiş. Bu da mı yasak oldu? Gerekçeniz ne? Siz şaka mısınız?" diye sordu.
Eskişehir Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi'ndeki Dede Korkut Parkı'nda yoga yapmak 'suç' oldu. Parkta yoga yapan yurttaşlar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikayet edildi. Parkın, valiliğinin sorumluluğunda olduğu belirtilirken, güvenliğin yurttaşları engellendiği açıklandı.
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