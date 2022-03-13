Pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki yurttaşın isyanı

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Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir mahallesinde kurulan pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki bir yurttaş, '' Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” dedi.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2022 Pazar, 12:56

Karacasu’nun Ataeymir mahallesinde cuma günleri kurulan pazarın alıcılar da satıcılar da fiyatlardan şikayetçi. 84 yaşındaki bir yurttaş, “Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” diye konuştu.


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