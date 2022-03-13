Pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki yurttaşın isyanı
Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Ataeymir mahallesinde kurulan pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki bir yurttaş, '' Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” dedi.
Karacasu’nun Ataeymir mahallesinde cuma günleri kurulan pazarın alıcılar da satıcılar da fiyatlardan şikayetçi. 84 yaşındaki bir yurttaş, “Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” diye konuştu.
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