Pazarda alışveriş yapan 84 yaşındaki yurttaşın isyanı

13 Mart 2022 Pazar, 12:56

Karacasu’nun Ataeymir mahallesinde cuma günleri kurulan pazarın alıcılar da satıcılar da fiyatlardan şikayetçi. 84 yaşındaki bir yurttaş, “Kımıldayacak yerimiz kalmadı. Paranın bu kadar öldüğünü görmedim. Para eridi” diye konuştu.



