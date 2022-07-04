Pençe-Kilit Operasyonu’nda Düzceli uzman çavuş şehit oldu

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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Düzceli uzman çavuş Serhat Bal şehit düştü.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 18:48

Düzce’nin Gölyaka ilçesine bağlı Bakacak köyünde ikamet eden uzman çavuş Serhat Bal, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü üyeleri ile girdiği çatışma sonrasında şehit düştü.

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