Pendik'te Ayşe Varol'u yaralayan emekli polis yaşamına son verdi
Pendik'te emekli polis memuru sokakta yürüyen kadını 2 el ateş ederek yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, emekli polis memuru evinde yaşamına son verdi.
Olay, saat 12.30 sıralarında Pendik'te yaşandı. İddiaya göre emekli polis memuru Hamza Yasak (56), otomobiliyle eski arkadaşı olduğu belirtilen Ayşe Varol'u (36) takip etti.
Yasak, sokakta yürüyen Varol'un yanına yaklaşarak aracının içinden iki el ateş etti. Yasak, otomobiliyle olay yerinden ayrılırken, omzundan ve karnından yaralanan kadın ise çığlık atarak sokakta koşmaya başladı.
Sesleri duyan yurttaşlar ise durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinin yakınında bulunan inşaat çalışanları yaralı kadını araçlarıyla hastaneye götürdü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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