Pendik'te kaçan boğayı kurtarma operasyonu

19 Temmuz 2021 Pazartesi, 16:59

Pendik Kaynarca mevkiinde, saat 14.30 sıralarında TIR'dan kamyonete nakledilmeye çalışılan kurbanlık boğa, bir anda kaçtı. D-100 karayoluna giren boğa, araçların arasından geçtikten sonra orta refüje girdi. Bariyerler ile tel korkuluklar arasında ilerleyen boğa sahibi tarafından yakalandıktan sonra demirlere bağlandı.

Boğa, bariyerlerin üzerinden çıkarılamayınca vinç çağrıldı. Bu sırada trafik ekipleri de şeridin birini kapatarak güvenlik önlemi aldı. Önce boğa uyuşturucu iğne yardımı ile bayıltıldı. Boğa, daha sonra olay yerine gelen vincin sepetine bağlanarak, kamyonete taşındı. Boğanın kaldırılması ile birlikte D-100 karayolunun trafiği tekrar normale döndü. Olayın ardından oluşantrafik ise havadan görüntülendi. Boğanın sahibi Hasan Uyanık, "Tosunu kaçırdık ama yakaladık. Arabalar sıkıştırınca buraya girdi. Bu kendimize ait kurban. Memleketten geldi. Arabadan indirirken atladı" şeklinde konuştu.