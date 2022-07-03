Pervin Buldan, HDP'nin 5. Olağan Kongresi'nde konuştu: 'HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacak'

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HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de tutumlarını tekrarlarken "Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki HDP, salt nehri geçmek üzere yapılan hiçbir siyasi hesapta köprü olmayacaktır" vurgusu yaptı.

AA
03 Temmuz 2022 Pazar, 16:02

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) 5’inci Olağan Büyük Kongresi Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Kongrede HDP eş genel başkanları MithatSancar ve Pervin Buldan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili mesajları dikkat çekti.

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HDP Pervin Buldan Seçim

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