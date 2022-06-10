Peş peşe gelen akaryakıt zammına karşı Mersin'de taksiciler kontak kapattı

10 Haziran 2022 Cuma, 16:19

Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen fahiş zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20’ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu. Taksiciler akaryakıt zamlarını korna çalarak ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla zamları protesto etti.

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