Peş peşe gelen akaryakıt zammına karşı Mersin'de taksiciler kontak kapattı

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Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen zamları protesto etmek için kontak kapattı. Kent merkezinde araçlarını durduran taksiciler, korna ve sloganlarla zamlara tepki gösterdi.

ANKA
10 Haziran 2022 Cuma, 16:19

Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen fahiş zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20’ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu. Taksiciler akaryakıt zamlarını korna çalarak ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla zamları protesto etti.

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