Peş peşe gelen akaryakıt zammına karşı Mersin'de taksiciler kontak kapattı

10 Haziran 2022 Cuma, 15:12

Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen fahiş zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20’ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu. Taksiciler akaryakıt zamlarını korna çalarak ve “Direne direne kazanacağız” sloganlarıyla zamları protesto etti.

CHP'Lİ VEKİLLER SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN DUYURDU

CHP Mersin milletvekilleri Ali Mahir Başarır ve Alpay Antmen, taksicilerin eylemini sosyal medya hesaplarından duyurdu. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır paylaşımında, “Mersin’de taksici esnaflarımız, akaryakıta gelen zamları protesto ediyor. Benzin ve motorin 30 liraya dayandı! Esnafların artık dayanacak gücü kalmadı!” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise “Akaryakıta ardı ardına gelen zamlar sonrası Mersinli taksiciler ayağa kalktı. Adaylığını açıklayan Tayyip Erdoğan'a da bu vesileyle söyleyelim: "Yolcudur Abbas, bağlasan durmaz!” ifadelerini kullandı.