Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen Semanur Görmez (13) boğuldu.
Silvan'ın Kızlar Mahallesi’nden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. 13 yaşındaki Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü.
Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.
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