Piknikte çaya düşen 13 yaşındaki Semanur öldü

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, ailesiyle piknik yaptığı sırada dengesini kaybederek, Malabadi Çayı'na düşen Semanur Görmez (13) boğuldu.

cumhuriyet.com.tr
14 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:14

Silvan'ın Kızlar Mahallesi’nden geçen Malabadi Çayı kenarına Görmez ailesi, piknik yapmaya geldi. 13 yaşındaki Semanur Görmez, piknik sırasında dengesini kaybedip, suya düştü.

Semanur için ihbarla bölgeye jandarma ve Batman itfaiyesi arama- kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 1 saat su içinde arama yaparken, Semanur'un cansız bedenine ulaştı.


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