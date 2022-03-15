Pınar Gültekin cinayetinde yeni gelişme
Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında tahliye kararı verildi.
Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle, eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan Mertcan Avcı hakkında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin iade kararına yapılan itirazı kabul etti.
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