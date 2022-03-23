Pişkin hırsızlar çaldıkları kumaşı sahibine satmaya kalktı
İstanbul Avcılar'da bir iş yerinden 200 bin TL değerinde 1 ton ağırlığında kumaş çalan iki şüpheli çaldıkları ürünlerle birlikte yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kumaşları bir süre sakladıktan sonra sahibine satmaya çalıştığı belirlendi.
İstanbul Avcılar'da şüpheliler depo olarak kullanılan bir iş yerinden 1 ton ağırlığında kumaşı araca yükleyerek başka bir yere götürdü. Şüpheliler daha sonra hırsızlık yaptıkları iş yerinin sahibi ile bağlantı kurarak ellerinde uygun fiyata satılacak kumaş bulunduğunu söyledi.
Bunun üzerine iş yeri sahibi Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekiplerini bilgilendirdi. Polis, iş yeri sahibinden şüphelilerle görüşmesini isterken gerekli önlemleri aldı. İş yeri sahibi kumaşlarının gizlendiği depoya götürülürken, ürünler gösterildi. Kumaşları satmaya çalışan M.D. ile Ö.Ç. ve depo sahibi A.K. 18 Mart'ta yakalandı. Şüphelilerin bu yıl farklı tarihlerde Gaziosmanpaşa ve Arnavutköy ilçelerinde meydana gelen 2 ayrı kumaş hırsızlığı suçlarının da faili oldukları ortaya çıktı.
Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.D. ve A.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ö.Ç. ise tutuklandı.
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