Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
Kastamonu İnebolu ilçesinde tasmalı ama başıboş gezen pitbull cinsi köpek, sokakta gezen kediye saldırıp öldürdü. Kediye saldırdığı o anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
İnebolu Cumhuriyet Caddesi'nde pitbull cinsi köpeğin bir kediyi kovalayarak parçaladığı görüntüler kan dondurdu. Dehşeti izleyenler korkudan müdahale edemedi. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
KEDİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ
Görüntüde köpeğin önce kediyi kovaladığı, ardından yakalayarak saldırdığı, kanlar içindeki kedinin park halindeki bir aracın altına kaçtığı, pitbullun oradan da onu çekerek çıkardığı ve parçalayarak öldürdüğü görüldü.
VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ
Dehşeti gören vatandaşlar, "Pitbull cinsi bir köpek kediyi saniyeler içerisinde boğarak öldürdü. Kedi arabanın altına kaçarak canını kurtarmaya çalıştı ama köpek kediyi aracın altından çekerek saldırmaya devam etti. Korkudan müdahale edemedik. Bu köpek bizim çocuğumuza saldırsa ne olacak. İlçe merkezinde birçok köpek var. Bu köpeklere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Yetkililere sormak istiyoruz; bu köpek sorunu ne zaman çözülecek. Sokaklarda korkudan gezemez olduk, çocuklarımız sokağa çıkamaz, okullarına gidemez oldu. Bu soruna biran önce çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.
Video Haberler
- Halk otobüsünde sosyal mesafe ve maske tartışması
- Hemşirenin otomobiliyle 30 metreden bahçeye uçma anı
- Ölümden kıl payı kurtuldu
- Pitbull dehşeti! Kediyi parçalayarak öldürdü
- İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul videosu
- 'Erdoğan' sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Buket Aydın'a 'Kahkaha' göndermesi
- Yürüyüşe çıkanlar vahşetle karşılaştı!
- Polise yapılan şaka gerçek oldu
- Skandal görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki yağdı