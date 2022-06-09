Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar/TL 20 Aralık'tan sonra ilk kez dün 17.15 seviyesini gördükten sonra yükselişine devam ediyor. Dolar güne 17,2005 seviyesinden başlarken, Euro ise 18.5980 TL'yi gördü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükseltmeme konusundaki ısrarını sürdürmesi ve son yaptığı konuşmada kullandığı, ''Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz'' ifadelerinin ardından döviz kurları 2022 yılının rekorlarını kırıyor.
TL dün dolar karşısında yüzde 2, Nisan sonundan beri yüzde 13.6, yılbaşından beri yüzde 23.3 değer kaybetti. Bugün dolar/TL Aralık 2021'deki kur krizinden beri ilk kez 17.2045'e yükselerek güne başladı.
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