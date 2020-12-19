Polis aracında tartışma yaratan görüntülere inceleme

19 Aralık 2020 Cumartesi, 09:57

Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi daha önce lüks aracında karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelmişti. Hatemi, bu kez kısıtlama saatinde polis aracında görüntü çekip paylaştı. İranlı Milad Hatemi, polis aracında ilerlerken siren de çaldı.

Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.