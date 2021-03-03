Polis ceza yazmak isteyince, 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
Sakarya’nın Karasu ilçesinde kuaförün önünde yan yana taburelere oturarak yemek yedikleri gerekçesiyle ceza yazılmak istenen iş yeri çalışanı, “Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın” diye istekte bulundu. Polis ekipleri, iş yerine sosyal mesafeye uyulmadığı gerekçesiyle ceza kesti.
Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu. Atatürk Bulvarı’nda bir pasajda bulunan kuaförde çalışanların iş yerinin önünde yan yana taburelere oturarak sosyal mesafeyi gözetmeden çay içip yemek yedikleri görüldü. Polis koronavirüs tedbirlerine uyulmaması nedeniyle uyarıda bulundu.
Kuaförde çalışan Mükerrem T., “İçeride yeme, dışarıda yeme, biz nerede yemek yiyeceğiz” dedi. Mükerrem T. ardından, “Bu seferki uyarı olsun, bir dahaki sefere cezayı basın” diye istekte bulundu.
Polis sosyal mesafe kuralına uyulmadığı gerekçesiyle iş yerine ceza yazdı.
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