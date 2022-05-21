Polisten kaçan sürücü otomobille duvara çarptı: 2 yaralı

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Çankırı'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, otomobille duvara çarptı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken; kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İHA
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:04

Kaza, akşam saatlerinde Çankırı Karatekin Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen alkollü sürücü, denetim noktasında polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak 34 CIY 334 plakalı otomobil ile kaçmaya başladı. 

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