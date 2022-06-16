Polisten kaçarken kaza yapan sürücü yaralandı, yanındaki iki arkadaşı gözaltına alındı

16 Haziran 2022 Perşembe, 10:40

Merkez Seyhan ilçesi Mücahitler Caddesi'nde devriye görevinde bulunan polis ekibi, saat 02.00 sıralarında şüphelendiği 01 DYK 44 plakalı otomobili durdurmak istedi



Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı sürücü, önce Mavi Bulvar'a ardından da Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıkıp, kaçışını sürdürdü.

Takipteki polislerin uyarılarına aldırmayan sürücü, Çukurova ilçesine geçiş yapıp, Yurt Mahallesi ara sokaklarına girerek izini kaybettirmeye çalıştı.



Polisi alarma geçiren sürücü, yeniden Alparslan Türkeş Bulvarı'na çıktığında direksiyon hakimiyetini kaybedip, Adana Anadolu Lisesi'nin istinat duvarına çarparak, kaza yaptı. Kaza sonucu isminin İlhan K. olduğu öğrenilen sürücü, yaralandı.



Sürücü İlhan K., kaza yerine çağırılan ambulans ile hastaneye kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Otomobilde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.



