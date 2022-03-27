Pompalı tüfekle havaya ateş eden maganda kamerada

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İstanbul Ataşehir'de caddede eğlence düzenleyen gençlerden biri pompalı tüfekle havaya ateş açtı. Gençlerin faciaya davetiye çıkaran hareketleri, cep telefonu görüntülerine yansıdı.

cumhuriyet.com.tr
27 Mart 2022 Pazar, 11:51

Ataşehir Kayışdağı Caddesi'nden yansıyan görüntüler, çevrede korkuya neden oldu. Caddede araçları ile konvoy oluşturan gençler, bir noktada durarak motosiklet ile durduğu yerde patinaj yaparak, çevreyi dumana boğdu. Bu sırada otomobilden pompalı tüfekle inen bir kişi  ise, "Abi hakkını ver" cümlesini duyduktan sonra havaya defalarca ateş açtı. Bir başka kişinin ise" Adamsın" sözleri duyuldu. Bu tehlikeli görüntüler cep telefonu tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili polis  inceleme başlattı.

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