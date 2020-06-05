Prof. Dr. Ersan Şen: Başımıza ne geliyorsa keyfilikten geliyor; hukuk sizin oyuncağınız değil

05 Haziran 2020 Cuma, 11:44

"Zaten başımızıa ne geliyorsa keyfilikten ve çifte standarttan geliyor. Biri çıkıp belki bir konfora sahip olduğu için tehdit ediyor. Hiçbir şey olmuyor, diğeri bilmem nerede ne paylaşım olduğu için sabahtan akşama tutuklanıyor. İnsanlar bundan rahatsız. Bu gerçekleri gündeme getirdiğinizde buna el atmanız da gerekiyor" ifadelerini kullanan Şen, hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanmasının ekonomik sorunlar da dahil birçok sorunu çözeceğini söyledi.

"Hukukun gereğini yerine getirin kardeşim" sözlerini kullanan Şen, "Hukuk sizin oyuncağınız değil. İstediğiniz zaman kullanacağınız kullanışlı enstrüman da değil" diye konuştu.