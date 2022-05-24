Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'maymun çiçeği virüsü' açıklaması
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, şu anda Türkiye’de vaka olma olasılığının çok yüksek olmadığını da belirterek, "Ama bu Türkiye’ye gelemeyecek anlamına gelmez özellikle insan teması vakalar gelebilir" dedi.
Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Asya'da görülen maymun çiçeği virüsünde pozitif sonuç veren testlerin yapıldığı ülke sayısı, 18'e çıktı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni, duyulmayan ya da çok az görülen hastalıkların birdenbire görülebileceğini belirtti. Ceyhan, "Bunun birincil nedeni, pandemi sırasında kendimizi iyi korumamız, hastalıklardan uzak durmamız, o nedenle de bu tip hastalıklara karşı bağışıklığımızın tam gelişmemesi, sonra da birdenbire bütün tedbirleri kaldırmamız. Böyle olunca da bağışıklığı yetersiz olan, birdenbire temasa son derece açık toplum haline geldik. Maymun çiçeği hastalığı da aslında insanda çiçek yapan, sonra ortadan kaldırılan; ama milyonları öldüren, kör bırakan virüsün akraba virüslerinden bir tanesi. İzole edildiği hayvanın adı ile anılan, 'sığır çiçeği', 'maymun çiçeği', 'domuz çiçeği’ diye adlandırdığımız değişik akrabaları var. Bu maymun çiçeği virüsü de maymunlarda yoğun olarak hastalık yapmış; ama sonra kemirgenler dahil birçok başka hayvandan da bulaştığı gösterilmiş. Genelde endemik salgın şeklinde değil tek tek vakalar şeklinde görülen hastalık oluşturdu. Pandeminin ardından ABD ve Avrupa'ya sıçradı. Onlar vakalarını sıkı takip ettikleri için rapor ettiler. Muhtemelen dünyanın başka yerlerinde de hastalık var" dedi.
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