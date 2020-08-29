Prof. Dr. Necmettin Ünal: Hastaneler tıklım tıklım

29 Ağustos 2020 Cumartesi, 14:28

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon ve Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Necmettin Ünal, Sağlık Bakanlığı'nın günlük açıkladığı verilerde bile kendi içerisinde çelişkiye düştüğüne dikkati çekti.

Habertürk TV’de yayımlanan ‘Enine Boyuna’ programına konuk olan Prof. Dr. Ünal, hastanelerin tıklım tıklım dolu olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Ne diyor Tabipler Odası Başkanı ve ben katılıyorum buna: Bir ildeki sayı bile Sağlık Bakanlığı’nın verdiği civarındadır ya da yüksektir.

Resmi veriler üzerinden konuşacağım. Sağlık Bakanlığı 17-23 Ağustos haftası durumu özetleyen bir rapor yayınladı. Son derece güzel.

Bu rapora göre: Türkiye’de 260 bin hasta çıkmış, bu hastaların 137 bini hastaneye yatırılmış. Yüzde 97.7’si taburcu edilmiş.

Hastanede kalan yüzde 2.3. Ölüm oranımız yüzde 2.36. Sağlık Bakanlığı’nın tespiti. Yani hastanede kalandan daha fazla hasta ölmüş.

“HASTANELER TIKLIM TIKLIM”

Yüzde 0.6’sı dışarıda öldü diyelim. Şu anda hastanelerin bomboş olması lazım. Hastaneler tıklım tıklım. Her gün bizi arıyorlar.

Yoğun bakımınızda yer var mı hasta getirebilir miyiz, sizin hastanenizde yer var mı, özel hastaneden arıyorlar hocam şu hastaneden bize yoğun bakım hastasını 112 kapımıza bıraktı. Neden? Covid hastası alacaklarmış?

Yani sonuçta Sağlık Bakanlığı’nın kendi verileri üzerinden gittiğimiz zaman da olay hakikaten korkunç boyutta, Sağlık Bakanlığı’nın verilerinin son zamanlarda güvenilirlik olasılığı azaldı.

Bizim hastanemizde son 2 gün içinde 5 tane öğretim üyesi Covid-19 oldu. Geçen hafta içerisinde 5 tane doktor öldü."