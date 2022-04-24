Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı

24 Nisan 2022 Pazar, 11:05

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yılki balık avı sezonunu değerlendirerek av yasağı döneminde yapılması gerekenleri anlattı.

Sürdürülebilir balıkçılığa geçilmesinin önemine işaret eden Prof. Sarı, Karadeniz ve Ege Denizi’nden balıkların Marmara’ya rahatlıkla geçebilmesi için, boğazlar ve boğaz çevresinin bir bölümünün balık avcılığına kapatılması gerektiğini kaydetti.



