Prof. Dr. Sarı: Boğazlar ve çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalı
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, balıkçılığın durumunun şu anda iyi olmadığına dikkat çekerek "Sürdürülebilir balıkçılık prensiplerine göre balıkçılık yapmalıyız. Bunun için de Marmara'dan başlamamız gerekiyor. Bu nedenle, boğazlar ve boğazların çevrelerinin bir bölümü balık avcılığına kapatılmalıdır" dedi.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı, bu yılki balık avı sezonunu değerlendirerek av yasağı döneminde yapılması gerekenleri anlattı.
Sürdürülebilir balıkçılığa geçilmesinin önemine işaret eden Prof. Sarı, Karadeniz ve Ege Denizi’nden balıkların Marmara’ya rahatlıkla geçebilmesi için, boğazlar ve boğaz çevresinin bir bölümünün balık avcılığına kapatılması gerektiğini kaydetti.
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