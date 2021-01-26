Prof. Dr. Tevfik Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla

26 Ocak 2021 Salı, 09:56

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının devam ettiğine vurgu yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.

Koronavirüsü taşıyıp bulaştıran sayısının pozitif vakalardan fazla olduğunu ifade eden Özlü, tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini söyledi.

"VİRÜSÜ TAŞIYIP BULAŞTIRAN SAYISI POZİTİF VAKA SAYISINDAN DAHA FAZLA"

Özlü sözlerine şöyle devam etti:

"Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var"