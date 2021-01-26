Prof. Dr. Tevfik Özlü: Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından fazla
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, virüsü yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu belirtti.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, salgının devam ettiğine vurgu yaparak, vatandaşları dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Koronavirüsü taşıyıp bulaştıran sayısının pozitif vakalardan fazla olduğunu ifade eden Özlü, tedbirlerin aksatılmaması gerektiğini söyledi.
"VİRÜSÜ TAŞIYIP BULAŞTIRAN SAYISI POZİTİF VAKA SAYISINDAN DAHA FAZLA"
Özlü sözlerine şöyle devam etti:
"Rakamlar şu anda iyi. 30 bin civarında rakamlar varken şimdi 6 binlere kadar indi. Ama dikkat ederseniz biz nisan ayında ilk vakalar yaşandığı zaman ‘pik’, yani en çok vaka sayısı 5 bindi. Bugün bakıldığı zaman ondan daha yüksek bir sayı var. Yani ciddi sayıda toplumda virüs taşıyan ve dolaşan insanlar var. Tabi ki bunlar test yaptırıp pozitif çıkanlar, bir de test yaptırmayıp pozitif olanlar var. Az semptomatik olanlar veya rahatsız olduğu halde hekime gitmeyenler, evde kalanlar var. Virüsü taşıyıp bulaştıran sayısı pozitif vaka sayısından daha fazla. Onun için dikkatli olmakta fayda var"
En Çok Okunan Haberler
- Gökçek'ten partisine: Bazı şerefsizler...
- Erdoğan’a çocuklarının ömrünü veren başkan yeniden aday
- Soylu'ya hakaret eden kişi hakkında iddianame düzenlendi
- CHP'li belediye başkanından İnce sinyali
- Kanser hastası yurttaş Erdoğan'a seslendi: Aç yatıyorum!
- Cumhur İttifakı'nın 5 ayda oyları eridi
- Babacan ve Karamollaoğlu'ndan ortak basın açıklaması
- Zavallılığın eseri
- 'Keyif çayı' programına şöförlerden isyan
- Alevilerin evleri yine işaretlendi
Video Haberler
- Rus turistlere dehşeti yaşatan şüpheli böyle yakalandı
- Habertürk TV sunucusu zamlara böyle isyan etti
- Bankada borçları nedeniyle kendini yakmaya çalıştı
- Dikkat! Prof. Dr. Tevfik Özlü'den korkutan uyarı
- Ekrem İmamoğlu'ndan GTA 5 göndermeli hijyen paylaşımı
- Meral Akşener Endişeliyim deyip Erdoğan'a seslendi
- Kanadalı mucit, motorlu sırt çantasıyla böyle kaydı
- Avrupa Uzay Ajansı 'mavi ışık' görüntüsünü yayınladı
- Komşusunun kafa attığı esnaf hastanelik oldu
- Hem okuyup hem çobanlık yapan Şevki, fenomen oldu