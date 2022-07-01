Prof. Dr. Yavuz: İstanbul'da ciddi bir patlama var
Türk Klinik Mikrobiyolji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, koronavirüs vakalarında artışa dikkat çekerek, "İstanbul'da ciddi bir patlama var. Şu an test pozitifliği benim bildiğim birçok kurumda yüzde 30'un üzerine çıkmış durumda" dedi.
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, maymun çiçeği ve koronovirüs ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Maymun çiçeğinde ilk vakanın açıklanmasını değerlendiren Yavuz, "Ciddiye alarak hastalık takibi yapmamız gerekiyor. Örneğin bu vaka Türkiye kaynaklıysa, kimlerle temas etmiş, hastalığı ilk nereden kapmış, ciddi bir filyasyon çalışması yapılmalı ki, yakın çevresi hemen aşılanarak salgının önüne geçilebilsin" dedi.
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