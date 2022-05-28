Prof. Dr. Yavuz: Maymun çiçeğinde ilk vaka tespit edildiğinde karantina 28 gün sürebilir

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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, 20 gün içinde 21 ülkeye ulaşan maymun çiçeği vakalarına ilişkin, hastalığın ülkemizde de tespit edilmesi durumunda ilk vakanın iyileşme süreci olan yaklaşık 4 hafta boyunca karantinada tutulması gerekeceğini kaydetti.

DHA
28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:16

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Covid-19'da gelinen son durum ve dünyada endişeyle izlenen monkeypox (maymun çiçeği) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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