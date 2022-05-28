Prof. Dr. Yavuz: Maymun çiçeğinde ilk vaka tespit edildiğinde karantina 28 gün sürebilir

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:16

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Covid-19'da gelinen son durum ve dünyada endişeyle izlenen monkeypox (maymun çiçeği) salgınıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

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