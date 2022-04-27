Profesörden 'tsunami' uyarısı: 'İzmir'den İskenderun'a kadar...'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 14:18

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 04.52'de, merkez üssü Ege Denizi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.

Yine AFAD verilerine göre, 1 gün önce de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



