Profesörden 'tsunami' uyarısı: 'İzmir'den İskenderun'a kadar...'
İzmir'de Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, güneydeki Helen ve Kıbrıs fayına dikkati çekerek, "Helen ve Kıbrıs yayını bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, İzmir'den İskenderun'a kadar ki kıyı şeridi tsunami tehlikesi altında" dedi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, bugün saat 04.52'de, merkez üssü Ege Denizi olan Richter ölçeğine göre 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Ege Denizi açıklarında meydana gelen depremin derinliği 8.25 kilometre olarak ölçüldü.
Yine AFAD verilerine göre, 1 gün önce de Kıbrıs Adası açıklarında 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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