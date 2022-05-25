Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki tiyatro, 2 bin yıl sonra seyircilerle buluştu
Düzce'de kazılarla ortaya çıkarılan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'ndeki tiyatro, 2 bin yıl sonra üniversite öğrencilerinin sergilediği 'Kuşlar' adlı oyunla seyirciyle buluştu.
Düzce Konuralp Mahallesi'nde bulunan ve 'Kırk Basamaklar' olarak bilinen Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde Düzce Üniversitesi ve Düzce Belediyesi işbirliği ile 2 yıl önce kazı çalışması başlatıldı. Kazılar sonrasında birçok tarihi eser ortaya çıkarken, bir tiyatroya da rastlandı. Kazılarla tiyatro sahnesi tamamen gün yüzüne çıkarılırken, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü öğrencileri 2 bin yıl sonra açılışı tiyatro yazarı Aristofanes'in 'Kuşlar' adlı tiyatro oyununu sergileyerek yaptı. Tiyatro oyununu 2 bin yıl sonra ilk oyun olması nedeniyle 2 bin kişi izledi.
Düzce Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Başkanı Süleyman İnceefe, Düzce Üniversitesi, Düzce Belediyesi ve Konuralp Müze Müdürlüğü işbirliği ile burada devam eden kazı çalışmaları vardı, sona yaklaştı. Açılışı da buranın doğal dokusuna uygun antik komedya ile Aristofanes'in komedyasıyla taçlandırmaya çalıştık. Hep birlikte coşkulu bir geceyi paylaşıyoruz. Çok heyecan verici bir durum. Takriben 2 bin yıl sonra kendi dokusuna uygun bir işlevle seyircisi ile buluşuyor. Bu bizi çok umutlandırdı ve coşkulandırdı. Pandemi sonrası insanlar bu tür etkinliklere susamışlar. ''Sağolsunlar geldiler'' dedi.
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