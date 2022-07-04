Rahat tavırlarla geldi... Bir dakikada 10 bin TL'lik motoru çaldı
Mersin’de bir hırsız, elini kolunu sallayarak rahat tavırlarla geldiği yerde 10 bin TL’lik motoru bir dakikada çalarak kayıplara karıştı. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Erdemli ilçesi Alata Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan bir petrol istasyonunun arkasında; petrol istasyonunda çalışan Ahmet Yetkin’e ait 33 VT 639 plakalı motosiklet, park edildiği yerden çalındı.
GÜVENLİK KAMERASINDA FARK ETTİ
Motosikletinin çalındığını fark eden Yetkin, güvenlik kamerasını incelediğinde bir şahsın rahat tavırlarla gelerek bir süre motosikletlerin arasında bekleyip çaldığını gördü. Bunun üzerine durumu polise bildirdi.
Polis, eşkali güvenlik kamerasından tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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