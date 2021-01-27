Rasim Ozan Kütahyalı’nın 32. Gün programındaki görüntüleri ortaya çıktı

27 Ocak 2021 Çarşamba, 12:33

Edebiyatçı Orhan Pamuk’un konuk olduğu programda Mehmed Ali Birand gençlere “Aranızda Kopenhag kriterlerini bilen var mı?” diye soruyor. Söz alan Rasim Ozan Kütahyalı ise “Ben biliyorum. Benim ilgi alanıma giriyor. Şahsen kriterlerin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşünüyorum” diye yanıt veriyor.