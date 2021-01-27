Rasim Ozan Kütahyalı’nın 32. Gün programındaki görüntüleri ortaya çıktı
Spor yorumcusu Rasim Ozan Kütahyalı'nın 2002 yılında 32. Gün programında söz aldığı görüntüler ortaya çıktı.
Edebiyatçı Orhan Pamuk’un konuk olduğu programda Mehmed Ali Birand gençlere “Aranızda Kopenhag kriterlerini bilen var mı?” diye soruyor. Söz alan Rasim Ozan Kütahyalı ise “Ben biliyorum. Benim ilgi alanıma giriyor. Şahsen kriterlerin ülkemizde uygulanması gerektiğini düşünüyorum” diye yanıt veriyor.
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