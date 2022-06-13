Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri tepki çekti: Bu artık gaf değil, başka bir şey

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı bir konuşma sırasında seçme ve seçilme yaşının AKP iktidarında 18'e düşürüldüğünü söyledi. Erdoğan'ın bu açıklamasına CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan tepki geldi.

cumhuriyet.com.tr
13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Van'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, gençlere yaptığı konuşma sırasında, "Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e biz indirdik" ifadelerini kullandı. 

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