Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri tepki çekti: Bu artık gaf değil, başka bir şey

13 Haziran 2022 Pazartesi, 09:56

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün akşam Van'da gençlerle bir araya geldi.

Erdoğan, gençlere yaptığı konuşma sırasında, "Biz bu ülkede iktidara yürürken seçme ve seçilme yaşı 30'du. Öyle aldık. 30'da aldığımız seçme ve seçilme yaşını önce 25'e sonra 18'e biz indirdik" ifadelerini kullandı.

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