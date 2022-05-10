Rehin alıp ağzına silah dayayarak etek giydirdiler: Mahkemeden tahliye kararı
Bursa'da, iki kişiyi evde alıkoyup, birine silah zoruyla mermi yutturarak gecelik giydiren 4 şüpheliden Ebubekir T.’nin, bir başka kişiye de kırmızı etek giydirip cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı ortaya çıktı. Hakkında dava açılan Ebubekir T. ilk duruşmadaki savunmasında, “Kız arkadaşımla birlikte olmak istemiş. Sinirlendiğim için kız kardeşime ait eteği giydirdim" dedi. Mahkeme heyeti, Ebubekir T.’nin tahliyesine karar verdi.
https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/rehin-alip-agzina-silah-dayayarak-etek-giydirdiler-mahkemeden-tahliye-karari-1934543
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