Restoran önünde tartışan iki grup birbirine kurşun yağdırdı
İzmit'te iki grup arasında restoran önünde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çevrede endişe yaratan olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 1 kişinin yaralı halde kaçtığı belirtildi.
Olay saat 20.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.
Silah sesleri çevrede endişeye neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Çatışmanın yaşandığı sokak üzerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kova toplandı. Soruşturma başlatan polis, görgü tanıkların ifadeleri doğrultusunda kaçan gruptakilerden 1 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Video Haberler
- Annesi kapıyı kilitledi; balkondan ateş edip öldürdü
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- FETÖ'den aranan 6 kişi Ankara'da yakalandı
- Tekirdağ'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı
- Taksi durağına silahlı saldırı
- İnşaatın istinat duvarı çöktü: 3 bina boşaltıldı
- İzmit'te hareketli dakikalar
- İstanbul'da korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var...
- Ankara'da hareketli dakikalar
- Kırklareli'de yolcu otobüsü devrildi
En Çok Okunan Haberler
-
- Köpekbalığını paspasla kovaladılar
- Yaz sonu Türkiye'yi bekleyen tehlike
- Bozdağ'a yüklendi, tarih verdi
- Sarıklı ve cüppeli yürüyüşe büyük tepki
- 'İnsanları salak yerine koyuyorlar'
- Seçmeninden Cumhur'u üzecek haber
- Bilenoğlu, Eyüpsultan’da aldığı oyla tabuları yıktı
- Sedat Peker'den uzun süre sonra ilk görüntü
- Ankara ve Soylu'ya seslendi: 'Seninle de işim var'
- Tartışma yaratacak 'açlık sınırı' çıkışı