Restoran önünde tartışan iki grup birbirine kurşun yağdırdı

05 Temmuz 2022 Salı, 09:54

Olay saat 20.00 sıralarında Ömerağa Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde bulunan bir restoranın önünde meydana geldi. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Taraflar birbirlerine kurşun yağdırdıktan sonra kaçtı.

Silah sesleri çevrede endişeye neden olurken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri geldi. Çatışmanın yaşandığı sokak üzerinde inceleme yapan polis çok sayıda boş kova toplandı. Soruşturma başlatan polis, görgü tanıkların ifadeleri doğrultusunda kaçan gruptakilerden 1 kişinin yaralandığı bilgisine ulaştı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



