Reynmen koronavirüse yakalandı!
Sosyal medya fenomeni Reynmen, Instagram hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Reynmen, "Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim" uyarısında bulundu.
YouTuber olarak ünlenen ve yaptığı şarkılarla kısa süre içerisinde milyonluk izlenme oranlarına ulaşan ‘Reynmen’ lakaplı Yusuf Aktaş, sosyal medya hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
“Yakın zamanda temasa geçtiğim herkes dikkatli olursa sevinirim” diyen Reynmen, evde karantinada olduğunu söyledi.
“EVDEYİM, KARANTİNADAYIM”
Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Reynmen, şu ifadeleri kullandı:
* Evdeyim, karantinadayım, hiçbir yere çıkmıyorum, kimseyle temas etmiyorum.
* Bu zamana kadar da temas ettiğim herkesi de uyardım. Gidip kendileri de testlerini yapsınlar.
Video Haberler
- Koronavirüslü hasta bu kadar da olmaz dedirtti!
- Kırgızistan’da kömür yatağında heyelan
- İzmir’de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
- Reynmen koronavirüse yakalandı!
- Kanada'da Covid-19 önlemleri protesto edildi
- Filistin'i yok sayan 'normalleşme' anlaşmaları imzalandı
- Antalya'da otelde turistlerden hemşireye çirkin saldırı!
- 20 yıllık PTT memurundan milyonlarca liralık vurgun!
- Kozan'da orman yangını
- Minibüslerde şoför - yolcu tartışması bitmiyor