Riva'da görüntülendi! Kumsala oldukça yaklaştı

23 Haziran 2020 Salı, 10:02

Son zamanlarda korona virüs nedeniyle insanlar evlerine çekilince yunuslar da İstanbul Boğazını mesken tutmuş ve renkli görüntüler oluşturmuştu. Bir yunus da bu sefer Riva’da kumsalda görüldü. Beykoz Riva açıklarında yüzen yunusun, denizde fazla insan bulunmaması nedeniyle kumsala oldukça yaklaştığı görüldü. Kumsala çok yakın yerlerde yüzen yunus adeta dans edercesine yüzerek renkli görüntüler oluşturdu. Yunusun Riva kumsalında adeta görsel şölen oluşturan yüzme anları kameraya yansıdı.