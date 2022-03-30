Rize'de heyelan: Ayder yolu ulaşıma kapandı
Rize’nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Ayder Yaylası’na giden karayolu ulaşıma kapandı.
Heyelan Ardeşen ilçesine bağlı Elmalık Mahallesi Yarbaşı Mevkii’nde meydana geldi. Ardeşen ile Çamlıhemşin ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında meydana gelen heyelanda tepeden kopan toprak ve kayalar karayoluna düşerek yolun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Ayder Yaylası olmak üzere birçok yaylaya uzanan yolun kapanması nedeniyle karayolunda ekipler tarafından temizlik çalışması başlatıldı.
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