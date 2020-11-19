'Ronaldo' esprisini tartışma konusu yapan AKP'li isme İmamoğlu'ndan olay yanıt

19 Kasım 2020 Perşembe, 16:44

Montajın İBB tarafından yapıldığını düşünen Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" dedi.

Tuncer'e yanıt veren İmamoğlu ise görselin üstündeki gülücük emolojisini hatırlatarak "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde" dedi.







İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA YANIT VERDİ

Tuncer bu kez "Gürpınar Kimya, Beylikdüzü'ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" dedi.

İmamoğlu, Tuncer'e "Oranın kütüphanesini şahsen ben yaptım" cevabını verdi. İmamoğlu'nun verdiği yanıtlar İBB Meclisi'nde büyük alkış aldı.