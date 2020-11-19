'Ronaldo' esprisini tartışma konusu yapan AKP'li isme İmamoğlu'ndan olay yanıt
AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer daha önce bir sosyal medya fenomeni tarafından montajlanan Cristiano Ronaldo'nun fotoğrafını, İBB Meclisi'nde tartışmaya açtı. İmamoğlu'nun Tuncer'e verdiği yanıtlar ise İBB Meclisi'nde alkış aldı.
Montajın İBB tarafından yapıldığını düşünen Tuncer, 2021 bütçe görüşmeleri sırasında söz konusu fotoğrafın orijinalini gösterip İmamoğlu'na seslenerek, "Koskoca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelmiş olduğu durumu göz önüne getirmektedir" dedi.
Tuncer'e yanıt veren İmamoğlu ise görselin üstündeki gülücük emolojisini hatırlatarak "Espri yeteneğinizi kaybettiniz herhalde" dedi.
İMAMOĞLU BİR KEZ DAHA YANIT VERDİ
Tuncer bu kez "Gürpınar Kimya, Beylikdüzü'ndeki bir endüstri meslek lisesidir. Ben eminim Ekrem Bey oraya hiç gitmemiştir" dedi.
İmamoğlu, Tuncer'e "Oranın kütüphanesini şahsen ben yaptım" cevabını verdi. İmamoğlu'nun verdiği yanıtlar İBB Meclisi'nde büyük alkış aldı.
En Çok Okunan Haberler
- İşte Cumhur İttifakı’nın oy oranı
- Erkan Baş'tan sert Çakıcı tepkisi
- Sözcü'den açıklama: Sözcü Burak Akbay'ındır
- İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı: Soylu detayı
- Selçuk Tepeli'nin neden yayına çıkmadığı belli oldu
- Çakıcı'nın Bahçeli'ye gönderdiği mektup tekrar gündemde
- Fahrettin Koca'dan aşı açıklaması
- 'Size açıklanmayan gerçekleri ben açıklayayım'
- Koronavirüs bulaşma riskini azaltan yöntem belli oldu
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Video Haberler
- AKP'li isim neye uğradığına şaşırdı
- CHP'li Tuncer: Askere bozuk et verildi
- Çakıcı'yı savunan Bahçeli'ye CHP'den çok sert tepki
- Karamollaoğlu'ndan Anayasa çalışması iddialarına yanıt
- KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' İstanbul’da
- İstanbul’da yetersiz bakiye sorun olmaktan çıktı
- CHP'li Özel, Çakıcı hakkındaki ayrıntıya dikkat çekti
- Güvenç Dağüstün'den Metiner'e Çakıcı tepkisi
- Kan donduran cinayet! Öldürüp üzerine beton dökmüş
- Doktordan hayati uyarı: Bu işin şakası yok!