Rus bombardımanında ölen Ukraynalı anne ve oğul yaşadıkları sitenin bahçesine gömüldü
Ukrayna’nın İrpen kentinde bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rusya tarafından kaldıkları sitenin bombalanması sonucu hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından anne ve oğulun cansız bedenleri bombalanan sitelerinin bahçesine gömüldü.
Rusya, 24 Şubat’tan bu yana işgal ettiği Ukrayna’da, askeri noktaların yanı sıra sivil yerleşim alanlarını da bombalayarak sivilleri hedef almaya devam ediyor. Ukrayna’da başkent Kiev’e 20 kilometre uzaklıkta bulunan İrpen kentindeki bir sitede oturan Marina Met ve 12 yaşındaki oğlu İvan Met, Rus ordusunun bombardımanı altında kalarak hayatını kaydetti.
Site sakinleri ise, kaldıkları sitenin bombalanması sonucunda ölen anne ve oğulun cansız bedenlerini bombalanan sitenin bahçesine gömme kararı aldı.
Bahçede yapılan mezar kazısı sonrasında anne ve oğul hayatını kaybettikleri sitenin bahçesine gömüldü.
Talihsiz olay site sakinlerini yasa boğdu.
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