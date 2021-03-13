Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü paylaştığı video ile kutladı.
Kutlama mesajı, büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan İstiklal Marşı görüntüleriyle paylaşıldı.
Kutlalama mesajında, "#İstiklalMarsı100Yasında tebrikler, Türkiye! Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’ndan İstiklal Marşı" ifadeleri yer aldı.
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