Abone Ol google-news

Rus Büyükelçiliği'nden İstiklal Marşı paylaşımı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünü paylaştığı video ile kutladı.

cumhuriyet.com.tr
13 Mart 2021 Cumartesi, 09:25

Kutlama mesajı, büyükelçiliğin resmi Twitter hesabından Rus Kızıl Ordu Korosu'ndan İstiklal Marşı görüntüleriyle paylaşıldı.

Kutlalama mesajında, "#İstiklalMarsı100Yasında tebrikler, Türkiye! Aleksandrov Rus Kızıl Ordu Korosu’ndan İstiklal Marşı" ifadeleri yer aldı.

Video Haberler