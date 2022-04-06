Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan araç yandı, sürücü öldü
Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan araç alev aldı, sürücü yaşamını yitirdi.
Romanya polisinden yapılan açıklamada, Çarşamba günü erken saatlerde Bükreş'teki Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan bir aracın bir anda alevler içinde kaldığı ve yapılan müdahaleye rağmen sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.
İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etmeden önce kaydedilen bir video, kapının önündeki aracın kısa bir süre içinde alevler içinde kaldığını gösteriyor.
Video Haberler
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Avrupa'yı sarsan olay: Kasıtlı mı, kaza mı?
- Deprem her yerde!
- Fabrikanın çamaşır suyu kazanı patladı
- Eski eşinden Midyeci Ahmet'e suçlama
- 'Hayalet gösterge' operasyonu
- İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına şafak baskını
- İstanbul Boğazı'nda sis alarmı: Gemi trafiği durduruldu
- 'Bu fotoğraf bu dönemin simgesidir'
- TIR servis aracına çarptı: Feci kazada çok sayıda yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Açık havada maske takılmalı mı?
- Emekliler Derneği'nde 15 milyonluk vurgun!
- Jandarmadan tarihi eser operasyonu
- Ellerine dikkat: Kafamızdan aşağı kaynar su döküldü!
- Covid-19 anksiyete ve depresyonu artırdı
- Ağıralioğlu'ndan yeni açıklama
- İstanbul'da yangın: Restoran kül oldu
- Seksenler dizisinin ünlü oyuncusuna 'hırsızlık' şoku
- Altın fiyatları ne kadar oldu? (6 Nisan 2022)
- Elektrik tüketimi arttı: Yurttaşın cebi yanacak