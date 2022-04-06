Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan araç yandı, sürücü öldü

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Romanya'nın başkenti Bükreş'teki Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan araç alev aldı, sürücü yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Nisan 2022 Çarşamba, 11:42

Romanya polisinden yapılan açıklamada, Çarşamba günü erken saatlerde Bükreş'teki Rus büyükelçiliğinin kapısına çarpan bir aracın bir anda alevler içinde kaldığı ve yapılan müdahaleye rağmen sürücünün yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etmeden önce kaydedilen bir video, kapının önündeki aracın kısa bir süre içinde alevler içinde kaldığını gösteriyor.


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