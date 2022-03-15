Rus milyarder Abramovich'in özel jeti İstanbul'dan ayrıldı

15 Mart 2022 Salı, 09:36

Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan kalkan milyarder Roman Abramovich'in özel jeti, yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından 18.11'de İstanbul Havalimanı'na teker koymuştu. Apronda park eden Abramovich'in jeti, 7 saat 37 dakika sonra bu kez İstanbul'dan Moskova'ya gitmek üzere yeniden havalandı. Abramovich’in uçakta bulunup bulunmadığı ise öğrenilemedi.



