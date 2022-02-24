Görüntüler Ukrayna'dan: İşte savaşın korkunç yüzü!
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı operasyon sürerken bölgeden görüntüler gelmeye devam ediyor. Rus uçaklarının yaptığı bombardıman esnasında kaydedildiği belirtilen görüntüler dehşete düşürdü.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonu sürerken, bölgeden gelen görüntüler, yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.
Ukrayna'da Rus savaş uçaklarının yaptığı alçak uçuş ve bombalama anının görüntüleri savaşın korkunç yüzünü bir kez daha ortaya koydu.
ÇIĞLIKLAR ATTILAR
Görüntülerde bir uçağın alçak uçuş yaptığı esnada hedefleri bombalarken, bombardıman bölgesindeki siviller büyük korku yaşadı.
Bombardıman esnasında çığlıklar atan sivillerin korkuyla kaçıştıkları görülüyor.
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