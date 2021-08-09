Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntüleri paylaşıldı

09 Ağustos 2021 Pazartesi, 13:31

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı.

Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" ifadelerine yer verildi.