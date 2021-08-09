Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntüleri paylaşıldı
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Türkiye'nin günlerdir mücadele ettiği orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı.
Büyükelçilik tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim" ifadelerine yer verildi.
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