Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi
Karadeniz semalarında Rusya’dan Fransız uçaklarına müdahale geldi. Rusya Hava Kuvvetlerine ait avcı uçağı Karadeniz üzerinde uçuş yapan Fransız Hava Kuvvetlerine ait 2 adet jet avcı uçağı ile yakıt ikmal uçağını tespit etti ve engelledi.
Konuya ilişkin açıklama Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapıldı.
Merkez, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.
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