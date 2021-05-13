Rus ve Fransız uçakları karşı karşıya geldi

13 Mayıs 2021 Perşembe, 13:33

Konuya ilişkin açıklama Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi tarafından yapıldı.

Merkez, "Rus savaş uçağının pilotu, hava hedeflerini 2 Fransız Hava Kuvvetleri Mirage-2000 jet avcı uçağı ve 1 adet C-135 yakıt ikmal uçağı olarak belirledi ve onlara Karadeniz üzerinden eşlik etti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Rusya’nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yapılan açıklamada, dün Rus ordusunun da aynı bölgede 3 Fransız uçağını tespit ettiği ve uçaklara Karadeniz üzerinden eşlik ederek olası herhangi bir sınır ihlalini önlediği kaydedildi.