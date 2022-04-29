Rüşvet ve sahtecilik operasyonu: 28 gözaltı

29 Nisan 2022 Cuma, 10:55

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele (KOM) Şube ekipleri, "Rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma" suçları ile mücadeleye yönelik il merkezindeki 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında kamu görevlisi olan şüpheli şahısların, iş takipçisi olarak tabir edilen şahıslarca temin edilen Suriye uyruklu şahıslara geçici koruma kimlik belgesi düzenlenmesi için gerekli olan adres kaydı işlemlerini, maddi menfaat karşılığında usulsüz şekilde yaptıkları tespit edildi.