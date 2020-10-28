Rusya’da 12 yaşındaki kızdan dünya rekoru

28 Ekim 2020 Çarşamba, 11:40

Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Karolina Chernykh, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Ağırlık kaldırmayı hobisi olarak gördüğü ifade edilen Karolina’nın, halteri 1 dakika içinde 25 defa kaldırdığı belirtildi. Karolina'nın bu denemesinin hem IntelRecord Uluslararası Ajansı'nda hem de Rusya rekor sicilinde kaydedildiği ifade edildi.