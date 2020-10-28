Rusya’da 12 yaşındaki kızdan dünya rekoru
Rusya’da 12 yaşındaki Karolina Chernyk, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoruna imza attı.
Rusya’nın Yekaterinburg şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Karolina Chernykh, alevli 30 kiloluk halteri kaldırarak yeni bir dünya rekoru kırdı. Ağırlık kaldırmayı hobisi olarak gördüğü ifade edilen Karolina’nın, halteri 1 dakika içinde 25 defa kaldırdığı belirtildi. Karolina'nın bu denemesinin hem IntelRecord Uluslararası Ajansı'nda hem de Rusya rekor sicilinde kaydedildiği ifade edildi.
En Çok Okunan Haberler
- Cumhuriyet yazarı Güller: Burjuvanın malı burjuvanındır
- Kaftancıoğlu'ndan AKP çelengi tepkisi
- Fahrettin Koca'dan kritik İstanbul açıklaması
- Ağıralioğlu İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Fransız derginin kapağına sert tepki
- ABD'de başkanlık seçimleri öncesi anketlerde son durum
- AKP’nin ilçe başkanı değil devletin kaymakamısınız
- İki belediye başkanı AKP’ye geçti
- 'En kötüyü göreceğiz'
- O yasa teklifi Meclis'ten geçti!
Video Haberler
- Erken Genel Seçimler'e hazırız
- Akşener, ‘Keser’ dedi, TRT anında yayını kesti
- CHP'den sosyal medyada beğeni toplayan 29 Ekim videosu
- Ortalık bir anda karıştı! Uçakta 'maske' kavgası
- Kıyıdaki yunuslar, yüzenleri şaşırttı
- Emin Çapa: Sen dolara bakmasan da dolar sana bakıyor
- CHP'li vekil Covid-19’u yendi
- TRT Meral Akşener'i yanıltmadı! Yayını böyle kesti
- TRT'nin Payitaht dizisinden 'Charlie Hebdo' göndermesi
- Kuvvetli rüzgar seyir halindeki TIR'ı böyle devirdi