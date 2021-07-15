Rusya'da köprüden düşen kamyon, doğalgaz boru hattını patlattı
Rusya'da köprüden düşen bir kamyonun doğalgaz boru hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldi.
Rusya'nın Saratov şehrinde yağışlar nedeniyle bir kamyon sürücüsü aracın hakimiyetini kaybetmesinin ardından köprünün bariyerlerine çarparak düştü. Kamyon köprüden uçuruma yuvarlanırken şehrin ana hattının geçtiği doğalgaz borularına çarptı. Doğalgaz boru hattı kamyonun çarpmasının etkisiyle bir anda şiddetli bir şekilde patladı. Kamyon sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtulurken, alevler kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale etmek amacıyla çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi bölgeye geldi.
İtfaiye ekipleri, doğalgaz boru hattına gaz akışının keserek, yangını söndürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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