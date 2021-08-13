Rusya'da otobüsteki patlama anı kamerada

13 Ağustos 2021 Cuma, 11:56

Rusya'nın Vororonej kentinde dün akşam saatlerinde durağa yaklaşıp yolcu alan otobüste şiddetli patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, bazı yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarak kaçtı. O anlar duraktaki diğer otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, büyük panik yaşandığı görüldü. Patlamanın ardından çevredekiler de otobüstekilerin yardımına koştu. Otobüsten çıkarılan bazı yolcular hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 3'ü ağır olmak üzere 11'inin hastanelerde tedavisi sürüyor.