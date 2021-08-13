Rusya'da otobüsteki patlama anı kamerada
Rusya'da Vororonej kentinde dün akşam saatlerinde yolcu almak için durağa yaklaşan bir otobüste meydana gelen patlama sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi de yaralandı. Korkunç anlar, duraktaki diğer otobüsün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Rusya'nın Vororonej kentinde dün akşam saatlerinde durağa yaklaşıp yolcu alan otobüste şiddetli patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, bazı yolcular kendi imkanlarıyla otobüsten çıkarak kaçtı. O anlar duraktaki diğer otobüsün güvenlik kamerasına yansırken, büyük panik yaşandığı görüldü. Patlamanın ardından çevredekiler de otobüstekilerin yardımına koştu. Otobüsten çıkarılan bazı yolcular hastanelere kaldırılırken, 2 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin de yaralandığı açıklandı. Yaralılardan 3'ü ağır olmak üzere 11'inin hastanelerde tedavisi sürüyor.
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