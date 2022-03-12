Rusya’dan gelen ayçiçeği yağı yüklü gemi İstanbul Boğazı’na ulaştı

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Rusya’nın Yisk Limanı'ndan çıkış yapan 6 bin 99 ton ay çiçek yağı yüklü Lilac isimli yük gemisi, Kerç Kanalı'nı geçerek İstanbul Boğazına ulaştı.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 09:35

Tonlarca ayçiçek yağını taşıyan yük gemisi, Rusya’nın Yisk Limanı’ndan çarşamba günü hareket etti. Kerç kanalını geçerek saat 01.30’da İstanbul Boğazına ulaşan Lilac isimli yük gemisi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’nin koordinasyonunda geçiş yaptı.

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