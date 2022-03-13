Rusya'dan, Lviv'deki kritik noktaya füze!

13 Mart 2022 Pazar, 12:38

Rusya'nun Ukrayna'ya yönelik saldırıları bugün de devam ediyor.

Lviv Belediyesi, Rus güçlerinin kentteki Uluslararası Barış Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne saldırı düzenlediğini açıkladı. Belediyeden yapılan açıklamada, "İşgalciler, Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine saldırı düzenledi. İlk bilgilere göre 8 füze fırlattılar" ifadesi yer aldı.

Kentin batısındaki Yavoriv bölgesi de füzelerin hedefi oldu. Bu bölge, Polonya’ya yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunuyor.



